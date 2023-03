Lednicko-valtický areál potěší top hudební naděje. Festival vsází na talenty

Vycházejícím hvězdám bude patřit letošní ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu. Uskuteční se na Břeclavsku a v Praze od 23. září do 7. října, vstupenky je ale možné pořizovat už od poloviny března. Návštěvníci se dočkají výběru českých i zahraničních talentů do pětadvaceti let v doprovodu renomovaných souborů. Deník je mediálním partnerem akce.

Indi Stivín. | Foto: Foto: Tomáš Foltán