V sobotu od šesti hodin večer si Brňané vychutnají noc muzeí. Brány v neobvyklém letním termínu otevře devatenáct institucí, k dopravě lidé letos krom autobusů nově využijí i sdílená kola.

Brněnská muzejní noc. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Třetí soutěžní ohňostroj Ignis Brunensis si v sobotu Brňané vychutnají ze zahrady vily Tugendhat. Přístupná bude zdarma od šesti do jedenácti večer díky Brněnské muzejní noci. Je to vůbec poprvé, kdy se k příležitosti muzejní noci lidé do vily podívají. Zájemci ocení unikátní večerní prohlídky s omezenou kapacitou šestnácti lidí kvůli epidemiologickým nařízením. „Prohlídka stojí osm set korun, výtěžek se věnuje na sociální a nadační fond města a kraje,“ nastínil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Lístky je třeba zakoupit předem.