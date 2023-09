Strašlivý Lucifer s dlouhými rohy a rudýma očima, vidle, řetězy, kožešina a spousta vyslanců pekla v Brně. Lidé je mohou spatřit už od soboty 23. záží v Letohrádku Mitrovských. Výstava představí velké pekelníky s mohutnými kopyty, ale i malé čertíky.

Čerti a pelo v Letohrádku Mitrovských | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Kromě toho letohrádek nabídne i samotné peklo, kde návštěvníci zjistí, co se děje s hříšnými dušemi smrtelníků a jaká je šance na vykoupení. O výstavě již Deník informoval.

Výstava s názvem Čerti z dílny výtvarníka Aleše Drašnara také vykreslí, jak se v průběhu staletí měnila podoba pekelníků a představí jich celou řadu. Pořadatelé akce mysleli i na děti, které kromě toho, že si mohou prohlédnout mnoho rohatých, tak pro ně bude připraven pracovní list, který mohou při prohlídce doplňovat. „Hodní lidé se ovšem bát nemusí. Cílem výstavy je poučit a pobavit,“ pozval správce Letohrádku Mitrovských v Brně Petr Lukas.

Víkend v Brně a okolí. Pivo poteče proudem, dorazí autobusy ze všech koutů Česka

Pro ty, co se nebojí, je výstava otevřena od 23. září do 5. prosince včetně, a to každý týden od středy do neděle mezi desátou hodinou dopolední a čtvrtou odpolední.