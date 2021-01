Do světa umění Mikulášková pronikala díky svým blízkým. „Táta je profesí dřevomodelář a můj bratranec zakotvil u techniky airbrush. Já jsem se k opravdové malbě naplno dostala až v dospělosti, kdy jsem objevila její pravé kouzlo," vzpomíná na začátky Mikulášková.

I když nyní pracuje s akrylovými barvami, vyzkoušela již řadu uměleckých technik. „Každá z malířských technik má své specifické kouzlo a své dané postupy, které jsou pro umělecký vývoj velmi přínosné. Pokud jako malíř projdu všemi fázemi, tak nakonec mohu dělat dokonale tu techniku, která je mému srdci nejbližší. A to jsou právě akrylové barvy, které mi poskytují obrovskou paletu možností. Celý proces bych přirovnala k profesi lékaře. I ten musí nejdříve získat všeobecné znalosti, aby se mohl vypracovat na dokonalého specialistu," vysvětluje Mikulášková.

Z koníčka se pro umělkyni malování stalo druhým povoláním. „Malování je pro mě jako dýchání. Stalo se součástí mého života i života celé mojí rodiny. Manžel mi pomáhá s nutnou administrativou, logistikou a propagací. Dcera mi kouká pod ruce a sama začíná malovat, z čehož mám velkou radost," říká Brňanka.

Její obrazy inspiruje dění kolem ní, inspiraci čerpá třeba na procházkách s rodinou a psem. „Mám ráda pestrost a proto zkouším různé věci, které pak přenáším do svých děl. Náměty rovněž plynou z mé fantazie," popisuje tvůrčí proces žena.

V jejích obrazech lidé uvidí převážně abstrakci. „Říkám jí absolutní malířská svoboda. Při tvorbě nového obrazu nejsem svázaná žádnými pravidly, ani tím, že se má konečné dílo něčemu podobat. Prostě tvořím a sama jsem v průběhu malby často fascinovaná tím, co se mi rodí pod rukami. Pak nastane okamžik, kdy vím, že každý další tah štětcem už by byl navíc. V této chvíli odkládám náčiní a vím, že je obraz hotový," zmiňuje malířka.

Nyní se lidé seznámí s její tvorbou převážně na webu. Například její facebooková skupina, ve které prezentuje díla, má již více než pět a půl tisíce fanoušků. „Sociální sítě mají velkou výhodu v tom, že pod můj příspěvek mohou lidé psát ohlasy a názory na obrazy. Je to pro mě velmi důležitá zpětná vazba, která mi pomáhá v tom, co dělám a co tolik miluji. Mé obrazy je také možné si prohlédnout na mých webových stránkách, které jsem spustila v loňském roce," upozorňuje Mikulášková.

Nyní již pomaly začíná připravovat výstavu svých děl naživo. „Loni jsem o osobní převedení obrazů kvůli pandemií přišla. Nyní plánuji výstavu v Brně a doufám, že to situace dovolí co nejdříve. Aktuálně jsem ve fázi jednání o možnosti vystavit obrazy začátkem července na brněnském výstavišti na akci Open Art Fest," těší se umělkyně vystupující pod pseudonymem Jitka Miku.