Rodák z Nového Strašecí na Rakovnicku vystudoval v letech 2003 až 2008 Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a byl v angažmá v Divadle u stolu nebo v Hadivadle. Prošel i pražským Divadlem v Dlouhé a nakonec zakotvil v Městském divadle Brno. „Před šesti lety získal Cenu Thálie za roli Čičikova v Mrtvých duších," připomenul ředitel divadla Stanislav Moša.

Isteníka loni proslavila role výčepního Edy v nekorektním televizním seriálu MOST! "Neumím si představit, že bych hrál někde jinde než v Brně. Protože když Brno, tak městské divadlo. Jsem šťastný, že tu můžu hrát a myslím si, že tu budu navždy," poznamenal dojatý herec, který otiskl své dlaně do betonu před divadlem.

Poté se vrátil do role moderátora divadelních oslav. Při nich se také odehrál slavnostní křest knihy 75 let Městského divadla Brno a primátorka Markéta Vaňková poté odhalila Tabuli cti. „Na ní jsou herci, kteří byli do roku 1990 aspoň deset let v angažmá v Městském divadle Brno nebo se po roce 1990 výrazně zapsali do historie naší scény," upřesnil Moša.

V programu zazpívali herci Jana Musilová, Lukáš Janota, Lucie Bergerová, Dušan Vitázek s Kristýnou Daňhelovou a Robert Jícha. Vtipným výstupem bavili početné obecenstvo v divadelním dvoře i Alan Novotný a Jakub Uličník. Lidé také mohli přispět na charitu na dobročinném jarmarku obecně prospěšné společnosti Velvet Smile, která pomáhá rodinám, pečujícím o zdravotně či mentálně postižené děti.