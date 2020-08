Důvodem je aktuální vývoj kolem pandemie koronaviru. „Ačkoliv se letos poprvé po třiasedmdesáti letech neuskuteční Pálavské vinobraní, měli jsme v plánu uspořádat menší akci, která měla nabídnout prezentaci desítek místních vinařů, vystoupení národopisných spolků a cimbálových muzik z oblasti Mikulovska. Nicméně tento plán nám narušila stále neutichající situace panující kolem pandemie koronaviru,“ zdůvodnila Eliášová.

Pořadatelé nechtějí být lynčovaní kvůli případnému rozšíření nákazy právě na jejich akci. „Namísto zlepšení přes letní měsíce se situace začíná spíše zhoršovat. Od začátku září se na vybraná místa opět vrací povinnost ochrany dýchacích cest, k tomu všemu je stále limit v počtu účastníků na venkovních akcích stanovený na tisíc osob v jednom sektoru,“ podotkla ředitelka.

Mikulovská rozvojová počítá pouze s konáním připraveného zábavného programu pro děti v zámecké zahradě a s cimbálovou muzikou na Lormově náměstí. Uskuteční se i Národní soutěž vín na mikulovském zámku či panelová diskuze o víně v Galerii Závodný. „I přesto, že jsme měli kompletně zajištěné hygienické prostředky, riziko nákazy je stále mezi námi,“ sdělila Eliášová.

Velkopavlovického vinobraní také nebude

Také zastupitelé ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku rozhodli na svém zasedání 13. srpna o zrušení tradičního Velkopavlovického vinobraní. To se mělo konat o víkendu v termínu 18. a 19. září. Důvody měli tytéž. „Již v červnu jsme rozhodli o tom, že pokud nedojde k navýšení možného počet návštěvníků na venkovní akci nad tisíc osob, Velkopavlovické vinobraní v roce 2020 zrušíme. Bohužel nejsou ani náznaky, že by se mělo opatření proti šíření Covid-19 zmírnit, a protože není možné areál vinobraní rozdělit na sektory, padlo rozhodnutí o zrušení,“ informoval místostarosta města Petr Hasil.

Zastupitelé jednali i o návrhu konání jednodenní akce v menším rozsahu. „I tuto variantu odmítli,“ doplnil Hasil.

Lidé jsou názorově rozdělení na dva tábory. Někteří rozhodnutí vítají, jiným se nelíbí a připadá jim přehnané. „S koronavirem je to těžké. Některá rozhodnutí se zdají namístě, jiná přehnaná. Podle mě se jistí pořadatelé tím, co kdyby se náhodou zrovna na jejich akci nákaza roznesla. Lidé by pak nadávali, že je to kvůli povolení akce. Naopak když ji zakážou, nadávají, že se ruší. Já nejsem úplně obezřetný člověk, ale jsem riziková skupina. Rozumím tedy těm, kteří jsou pro, i těm, co jsou proti,“ zareagovala například Lucie Tomíšková z Rakvic na Břeclavsku