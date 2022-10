Knihovna obsahuje převážně Kunderovy vlastní či sesbírané knihy. Jedinečné je pak originální vydání Esejů Michel de Montaigne, které poprvé vyšlo v Bordeaux v roce 1580. Tisk má miliónovou hodnotu. „Se zvláštním klidem smíšeným se smutkem z něčeho, co končí, aby to začalo jinde… Milan se svým způsobem vrací domů, do rodného Brna, do města, na které celý život ve Francii se steskem myslel - a to vím jenom já a dva tři kamarádi. A do Moravské zemské knihovny, díky Tomáši Kubíčkovi, který bude nad vším pečlivě bdít, za ním budete moci chodit na návštěvu a povídat si s ním. Vlastně tu bude stále na vás čekat,“ uvedla manželka Milana Kundery Věra Kunderová.