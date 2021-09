Milovníci vážné hudby už si mohou koupit vstupenky na Moravský podzim. Jednapadesátý ročník hudebního festivalu má tři hlavní témata. Jan Novák, minimalismus a Arménie. „Prodáváme lístky pro plnou kapacitu, doufáme, že se nám ji podaří naplnit,“ řekla manažerka festivalu Lucie Šnajdrová. Festival lidé navštíví od prvního do sedmnáctého října.

Tuvinská skupina Huun-Huur-Tu. | Foto: Se svolením Filharmonie Brno

Festival otevře skladba od Brňana Jana Nováka, který byl studentem Bohuslava Martinů. Letos je to sto let od Novákova narození a jeho tvorbě věnovali organizátoři festivalu velkou část programu. „Dokonce pořádáme Novákovský maraton od pátku osmého do neděle desátého,“ sdělil festivalový dramaturg Vítězslav Mikeš.