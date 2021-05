Muzea a galerie otevřou dveře. Návštěvníci se dozví i o historii Keltů na Pálavě

/ANKETA, FOTO/ Cestoval z Vídně do Ameriky a pak znovu do Brna. Od zítřka potěší obraz Hlava Medusy oči Brňanů v Moravské galerii. Jako do dalších muzejí a galerií se do ní díky rozvolnění opatření vrátí po několika měsících návštěvníci.

Zahajovací den výstav po uvolnění protiepidemických opatření má za sebou fait gallery v Brně. Díla Petra Veselého, Davida Možného a Kristiána Németha mohou návštěvníci spatřit v prostorách galerie. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Od úterka lidé také zavítají do Domu umění města Brna na výstavy Tady a teď! a Mladí přátelé výtvarného umění (1960 – 1995). Obě měly končit už v neděli, kvůli koronaviru je pořadatelé prodloužili. „Tady a teď! se zaměřuje na brněnské umělce a je instalovaná v celém prostoru Domu umění na Malinovského náměstí, včetně veřejnosti obvykle nepřístupných prostor. K vidění je zde více než padesát děl umělců mladší a střední generace,“ nastínila mluvčí Domu umění Anna Kvášová. Součástí výstavy je zvuková instalace, kterou si návštěvníci poslechnou z reproduktorů. Do Domu pánů z Kunštátu zamíří Brňané na výstavu Mladí přátelé výtvarného umění (1960 – 1995), která představuje stejnojmenné sdružení. „Smyslem sdružení bylo ukázat mladému publiku, že umění je běžnou součástí každodenního života, ať už v rámci odívání, bydlení či designu. Prostřednictvím přednášek, besed, návštěv ateliérů, zájezdů a dalších aktivit se zájemci seznamovali s historií výtvarné kultury i se soudobými uměleckými směry,“ doplnila Kvášová. Ve vile Löw-Beer zazněly premiérové skladby. Vystoupil i violoncellista Lupták Přečíst článek › Novými výstavami v opravených sálech se od úterý pokochají návštěvníci Regionálního muzea v Mikulově na Břeclavsku. „Na zámku v Mikulově se například konečně dočká otevření výstava Keltové pod Pálavou, která návštěvníkům představí dobu, kdy Pálavu okupovaly keltské kmeny a římské legie," uvedla za muzeum Anna Soldánová. Kromě toho návštěvníci uvidí i pálavské rostliny na výstavě Jedlé rostliny jako jídlo, koření i lék. Na začátku léta po několikaleté rekonstrukci otevřou zástupci muzea Památník bratří Mrštíků v Divákách. „Návštěvníkům představí život a dílo obou bratrů, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin české literatury. V prostředí, kde žila Maryša a kde se Mrštíci doslova prožili svůj Rok na vsi připravuje muzeum program pro děti a školy ale také spoustu kulturních akcí," dodala Soldánová. V Jihomoravském muzeu ve Znojmě otevře Minoritský klášter a Dům umění. „Zřícenina hradu Cornštejn bude otevřená o víkendech, a od jednatřicátého května už denně. Znojemském hrad zůstává zavřený. Děláme tam komentované prohlídky, které jsou zatím zakázané," řekla ředitelka muzea Vladimíra Durajková. Zdravotníci a záchranáři zdarma Od pondělí vítá příznivce kultury Valtické národní zemědělské muzeum. Kurátoři pro ně připravili výstavu o řemeslech, která souvisejí s výrobou vína. „Představí profese, jako je bednář, řezbář, košíkář, kovář, sklář a spoustu jiných, bez kterých se vinař v minulosti nemohl obejít a často byl na jejich práci závislý. Vystaveny budou nástroje i výrobky související s vinařstvím," zmínila mlučí muzea Jitka Taussiková. Návštěvníci si v muzeu také na modelu zkusí postavit cihlovou klenbu. „Zdravotníkům a záchranářům, kteří se podílejí na zvládání koronavirové krize, bude do konce roku umožněn vstup zdarma," dodala Taussiková. Tento týden otevře i Návštěvnické centrum Mušov - Brána do Římské říše v Pasohlávkách na Brněnsku. FOTO: Moravská galerie plánuje nová trička, jejich podobu odhlasují lidé Přečíst článek › Ve středu lidé zamíří do Moravské galerie v Brně. Nově uvidí barokní obraz Hlava Medusy od vlámského malíře Petera Paula Rubense. „Dílo prezentujeme v kontextu starších děl z Jižního Nizozemí z 16. a 17. století. Aby měli diváci možnost se o věrnosti malby přesvědčit na vlastní oči, je obraz s Hlavou Medusy prezentován vedle zvířecích preparátů,“ poznamenala mluvčí Moravské galerie Alena Ochrymčuková. Výstavní projekt Rajlich 100 prodlouží pořadatelé do osmého srpna. „Připomíná dílo a odkaz malíře a grafika Jana Rajlicha staršího ve světě proslulého zakladatele Bienále Brno," připomněla Ochrymčuková. Další část výstavy, epizodu s názvem S21E03: Hranice, umělecká skupina Rafani zahájí dvacátého května. „Výstava samotná se bude zabývat společenskými hranicemi danými ekonomickou situací a představou o sobě samých vzhledem k těm druhým," dodala mluvčí. Trojí život středověké keramiky Dveře Moravského zemského muzea se návštěvníkům otevřou ve středu. „Po dlouhých měsících, kdy spojení muzea s veřejností probíhalo jen v on-line prostoru, zveme návštěvníky do expozic Dietrichsteinského paláce a Pavilonu Anthropos. V květnu bude v Dietrichsteinském paláci otevřena zcela nová výstava s názvem Trojí život středověké keramiky," pozvala mluvčí Barbora Javorová. Památník Leoše Janáčka otevře o týden později. Výstavami Petra Veselého, Davida Možného a Kristiána Németha oslaví znovuotevření také Fait Gallery v Brně ve středu na zahajovacím dni, kterého se zúčastní kromě kurátorů i samotní tvůrci. Na kulturu se těší i Brňanka Adéla Friedová. „Koukala jsem se na předpověď a o víkendu má pršet, takže určitě po tak dlouhé době zamířím za kulturou," poznamenala.