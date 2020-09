Na prkna se vrací život, podzim bude nabitý premiérami. Na právě začínající novou sezonu v úterý pozvali zástupci Národního divadla Brno.

Inscenace Liliom v Národním divadle Brno. | Foto: Archiv NdB

Kvůli koronavirovým přesunům jarních premiér na podzim nabídne třeba činohra divákům v nové sezoně až čtrnáct novinek. „Po celé září to bude co pátek, to premiéra. Největší událostí sezony bude uvedení Majitelů klíčů od Milana Kundery, druhou zase Čechovův Racek. K tomu se lidé mohou těšit na hned pět českých premiér,“ pozval umělecký šéf činohry Milan Šotek.