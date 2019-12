Jsou schované uvnitř budov, kde je nikdo zvenčí nevidí. Přesto stojí za nahlédnutí. Padesátku tipů na krásné interiéry v Brně a na jihu Moravy nabízí průvodce Interior Design Guide. Autoři jej představili ve čtvrtek.

Podobná kniha před dvěma lety vyšla o Praze. „Brno Prahu předčí. Zjišťujeme, že publikace o Brně má větší ohlas, je pro čtenáře významnější. Vidíme to i na prodeji. Cítíme mnohem větší hlad po podobné knize,“ uvedl spolumajitel společnosti Authentica Martin Hasilík. Společnost za projektem stojí.

Prostory vybírala komise deseti architektů. Kniha je rozdělená do kategorií. Lidé v ní najdou bary i historické prostory. „Řekl bych, že nejsilnější kategorií jsou bistra a bary, Brno je jídlem proslavené,“ řekl Hasilík. Knihu pokřtili herec Lukáš Hejlík a kadeřnice Táňa Kmenta.

V knize se objevuje i brněnský bar 4pokoje. „Interiér nám navrhlo architektonické studio. Myslím si, že lidé k nám chodí hlavně díky přístupu k hostům, na druhou stranu interiér určitě významným způsobem dotváří celkovou atmosféru podniku. Známý je třeba neonový nápis Láska po půlnoci,“ zmínil za podnik Tomáš Křemenák.

O snímky v knize se postarali fotografové Monika Hlaváčová a Martin Zeman. „Focení interiérů je moje srdeční záležitost, hodně mě zaujaly mimobrněnské prostory, například ve Valticích,“ řekla Hlaváčová.

Na vydání knihy se spolupodílelo brněnské Turistické informační centrum. Za poslední rok vydalo hned několik knih, které lidem ukazují Brno z netradičního úhlu pohledu. Prodalo se jich již 1900 výtisků. „Třeba kniha Jak to ruplo dětem přibližuje, co se dělo v Brně v roce 1989. Temný komiks Kameník zase lidi seznámí s životem a dílem autora portálu Staré radnice Antona Pilgrama . Vydali jsme také To je Brno II, pokračování skandálního autentického průvodce Brnem,“ uvedl mluvčí centra Jan Gerych.

Netradiční knižní průvodci Brnem z posledního roku

Knihy, které vydalo nebo na jejichž vydání se podílelo TIC Brno

- Frčíme Brnem – průvodce prvorepublikovým Brnem pro děti

- TO JE BRNO – Po sto letech 1918 – 2018 – brněnské fenomény, názory a vize

- TO JE BRNO II – pokračování skandalózního průvodce Brnem

- Jak to ruplo – průvodce po děti Brnem roku 1989

- Interior Design Guide Brno a jižní Morava