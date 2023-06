Zpověď světové topmodelky představila v Brně. Pořízková přidala moravské výrazy

To dobré, to špatné, to krásné. Svou životní zpověď přijela představit do knihkupectví Dobrovský v brněnské Joštově ulici známá modelka Pavlína Pořízková. Otevřenou knihu o její kariéře modelky, osobních a rodinných vztazích uvedla Martina Formanová.

Modelka Pavlína Pořízková původem z Prostějova, která na začátku osmdesátých let okouzlila Ameriku, přijela do knihkupectví Dobrovský v Brně představit své životní odhalení. | Foto: Deník/Jiří Sláma