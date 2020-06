Na dobrodružnou výpravu se vydaly děti s rodiči v neděli při akci v Místodržitelském paláci na brněnském Moravském náměstí.

Děti v neděli sledovaly symboly namalované na zemi. Putovaly za obrazy Josefa Šímy. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Začátek byl v deset dopoledne. „Děti sledují s pomocí mapy na zemi symboly vejce, míče a Eiffelovy věže. Dovedou je do Pražákova paláce, kde máme expozici Art is here, jejíž součástí jsou obrazy Josefa Šímy. Na děti tam čeká i sám umělec,“ podotkla Kateřina Minaříková z lektorského oddělení Moravské galerie Brno.