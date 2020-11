Divadla se nyní kvůli škrtům v rozpočtech dostávají do bludného kruhu. Na jednu stranu musí výrazně šetřit, na druhou stranu ale po znovuotevření musí něco nabídnout divákům. Přesto se v některých případech nemohou vyhnout ani zúžení repertoáru. Třeba příznivci Národního divadla Brno uvidí o několik premiér méně, než bylo původně v plánu. „Některé premiéry zrušíme, navíc budeme muset udělat revizi hracího plánu, nebudeme si moct dovolit hrát tolik představení. Zejména u těch, které jsou nákladné, budeme zvažovat každou reprízu," potvrdil ředitel divadla Martin Glaser.

Divadlu bude celkem v rozpočtu chybět jednatřicet milionů. „Minimálně jednadvacet milionů z toho nám bude scházet na tržbách, škrty v příspěvku od zřizovatele jsou už nyní na deseti milionech. Logicky s opatřeními v podobě rušení představení s tím přichází i úspory v personální oblasti, které jdou napříč celým divadlem," uvedl Glaser.

Divadlo aktuálně rozdalo osm výpovědí, z nichž jedna směřovala i k dirigentovi Jaroslavovi Kyzlinkovi, a neprodlouží čtyři končící smlouvy. Zatímco toto opatření má směřovat k zmenšení nákladů divadla, jak upozorňuje ředitel Glaser, zároveň téměř ohrožuje samotný chod kulturní instituce. „Když chceme ušetřit tak vysokou částku, musíme propouštět, i když víme, že je to špatně a dostáváme se na kritickou hranici provozu divadla. Zamýšleli jsme se nad každým jedním místem. Jestli zvládneme fungovat, když ho zrušíme, nebo když bude dočasně neobsazené. Dlouhodobě upozorňujeme, že jsme na hraně toho, co je únosné pro fungování divadla naší velikosti. Když například činohra po obnovení provozu bude mít osmadvacet členů stálého souboru a máme hrát každý večer představení v Mahenově divadle i Redutě, tak lidi budou extrémně přetížení," upozornil Glaser. Věří proto, že další propouštění už nebude nutné.

Vyšší vstupné

Méně premiér kvůli škrtům v rozpočtech uvidí Brňané i v Městském divadle Brno, kde si navíc v důsledku pandemie a s ní spojené finanční krize zřejmě za některá představení připlatí. „Náš příspěvek od Brna bude pro příští rok nižší o šest milionů korun. Přistoupili jsme k rekonstrukci některých smluv, budeme muset zrušit některé plánované premiéry a u některých titulů uvažujeme o zvýšení vstupného," uvedla mluvčí divadla Kateřina Vižďová. Podle ní ale vedení divadla věří, že divadla či orchestry podpoří vláda a břemeno financování divadel nebude v dalších letech pouze na jejich zřizovatelích.

V letošním roce přispělo Brno na fungování brněnských divadel, která zřizuje, 802 milionů korun. „Pro příští rok je navržené financování divadel nižší. Důvodem je především pandemie koronaviru a předpověď ekonomického vývoje, kdy se očekávají nižší příjmy města i divadel. Celkově očekáváme v oblasti kultury úspory ve výši třiašedesát milionů korun. Finální podoba rozpočtu statutárního města Brna bude známá po projednání zastupiteli, osmého prosince," vyčíslil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Pro malá divadla může současná situace být až likvidační a lidé by tak mohli o své oblíbené scény i přijít. „Vše nyní stojí na dvou základních otázkách. Jaké budou škrty od města, a kdy začneme opět hrát. Zatím pomalu krvácíme a nikdo zatím toto krvácení nezastavil," uvedl šéf brněnského Buranteatru Juraj Augustín.

Do doby koronavirové pandemie podle něj bylo divadlo ve velké míře soběstačné, bez příjmů ze vstupného je ale odkázané na dotace a podpůrné programy. Herci navíc přišli o práci. „V divadlech našeho typu nepracují herci a produkce jako zaměstnanci, ale jako osoby samostatně výdělečně činné. Aktuálně pro ně nemáme práci, tím pádem jim nic neplatíme a tito lidé si dřív nebo později musí hledat práci v jiných oborech, aby se vůbec uživili. V tomto směru se o propouštění nedá bavit. A co se stálého týmu týče, tady si žádné propouštění nemůžeme dovolit," vysvětlil Augustín.

Malá divadla jako Buranteatr by totiž při šetření propouštěním de facto zanikla. „Když má velké divadlo dvacet techniků a jednoho propustí, dá se to ustát. Když my máme techniky dva a osvětlovače jednoho, tak pokud bychom někoho z nich propustili, tak takový krok divadlo úplně paralyzuje," popsal situaci Augustín.

Jediným bodem, na kterém podle něj nyní Buranteatr může šetřit, je vznik nových projektů. Věří ale, že škrty v rozpočtu od města, nebudou tak velké, aby k podobné situaci došlo. „Mám pochopení pro škrty, které město avizuje. Nás by ale dostaly do absurdní situace. Když budeme škrtat na nových projektech, asi nějak udržíme provoz, ale nebudeme moct vytvářet nové věci, což je z dlouhodobého hlediska cesta do pekel. Bez nových projektů přijdeme o publikum, nebudeme se inscenačně vyvíjet," podotkl Augustín.

Úsporný režim už před covidem

Škrty, ke kterým město přistupuje, tvrdě dopadají na divadla, která již před koronavirovou pandemii upozorňovala, že jsou podfinancovaná. „Naše situace je velmi komplikovaná. V úsporném režimu jsme jeli už v době před covidem. Zřizovatel o našem podfinancování ví, snažili jsme se to postupně napravovat a do toho přišel koronavirus. Náš rozpočet na příští rok se sníží o šest set tisíc, což je pro nás velký problém. Třeba propouštění si nemůžeme dovolit, protože to by opravdu ohrozilo chod naší organizace," upozornil ředitel brněnského Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka. Centrum sdružuje divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a platformu Terén.

Řešením podle něj nemůže být ani snižování počtu premiér. „Jsme v situaci, kdy musíme lidi dostat zpátky do hledišť, takže musíme dodržet alespoň nějaký minimální počet premiér. Už teď jsme jich měli kvůli předcovidovým potížím minimum, ale jejich úplným zrušením bychom vlastně zrušili naši hlavní činnost. Nynější úsporná opatření proto směřují k zrušení příplatků, nebo menším výdajům na marketing," nastínil Oščatka.

Podobný přístup má k nucenému šetření i brněnské Divadlo Bolka Polívky. „Naše ztráty jsou do milionů a příjem se nehýbe. Není to jednoduchá situace a proto budeme rádi za co nejvyšší podporu od města. Město nás doposud nenechalo na holičkách a tak nezbývá než věřit, že se to nestane ani teď. Propouštění neplánujeme a úspory hledáme ve všech rozpočtových kapitolách. Obecně nevnímáme jako dobrý krok výrazné omezování v oblasti naplnění plánu našich uměleckých aktivit, protože jsou naší hlavní činností, nezbytnou pro zabezpečení naší obživy," poznamenal mluvčí divadla Michal Adamík.

Na šetření se chystají i v divadle Polárka, které se zaměřuje na dětské diváky a kam tedy míří zejména rodiny s dětmi. „K propouštění se určitě nechystáme, protože je nás tady tak málo, že si nemůžeme dovolit kohokoliv propustit," ujistila vedoucí divadla Natálie Pelcová. Zároveň ale naznačila, že i v Polárce zřejmě kvůli škrtům diváci uvidí méně premiér.