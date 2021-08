Nedaleko dělostřelců návštěvníci zvědavě poslouchají komentovaný výcvik pěchoty, dětem dělají radost osedlaní koně připravení změnit prohlídku v takřka autentický zážitek. „Koně museli vojáci vozit vždy dva, jednoho pro sebe, druhého později převedli řadovým jednotkám, třeba dragounům nebo husarům,“ popisuje muž v dobovém kostýmu generála Kutuzova. Současně zmiňuje, jak by měl být kozácký voják oděný. „Součástí je třeba kurtka, nezbytná je šavle. Ta nemusí být ze žádného speciálního materiálu,“ přibližuje generál úbory.

Z kotlíků pohupujících se těsně nad ohněm voní čerstvé domácí pokrmy. „Pojďte sem, uděláme si ochutnávku,“ volá jeden z návštěvníků na svou rodinu. V nabídce je zeleninová polévka, hustá luštěninová kaše nebo obilné placky. Žena ve lněných šatech s červenou zástěrou krájí zeleninu, zatímco se k ní každou chvíli dobývají její dvě malé děti s dřevěnými mističkami v rukou. Podvečerní zlatavé paprsky slunce zlehka padají na látkový stan, ze kterého se právě vynořuje na první pohled rozespalý muž. Na chvíli jako by snad chtěl člověk v obklopující historické atmosféře zcela zapomenout na jednadvacáté století.

Vzduch protíná zvolání ruského vojevůdce Kutuzova, začíná ukázka práce vojenského lékaře. Okolí provizorní nemocnice lemuje množství bílých plachet, které by za normálních okolností působily přirozeně, kdyby nebyly pocákané rudou barvou coby krví. „Kdo viděl Kozáka, jak běží s pilou v ruce, věděl, že nedožije,“ vtipkuje polní doktor. Svého pacienta si nejdřív posadí na židli, aby jej vzápětí naoko uhodil lahví. Dobová narkóza. Do ruky bere hrůzostrašně vypadající kleště, otevírá vojákovi ústa a začíná tahat. Zub je venku! Na probuzení ještě lehký políček z jedné i druhé strany a je hotovo, pacient přežil a špitál může opustit.

Se zubem na tom prý první ošetřovaný nebyl ještě natolik špatně. „Pokud si vojáci přivodili třeba zlomeninu nebo nějaké silněji krvácející zranění, měli Francouzi ve zvyku všechno amputovat. To se u nás naštěstí nedělo,“ pokračuje lékař ve výkladu. Zdáli se linou první rytmy dobových písní. Kolem otevřeného ohniště se s postupně začínají shromažďovat první zvědavci, aby si společně s ostatními zazpívali. Praskající oheň a první světlušky dodávají historickému místu kouzelnou atmosféru. Mnozí se ještě za světla snaží nahlédnout do samotného památníku Mohyla míru a zjistit, zda pověstné šeptání z kouta do kouta opravdu funguje.

Je to tak, mladý pár s úžasem poslouchá svůj šept na vzdálenost celého památníku. „Nevěřili jsme, že by to mohla být pravda, takže jsme upřímně překvapení,“ přiznávají. Pro návštěvníky, kteří ochutnávce dobové kuchyně příliš nedůvěřují, je k dispozici také muzejní kavárna. Ta praská ve švech především v pauzách mezi různými částmi programu. Rouška noci pomalu zahaluje vrchol nedaleko dějiště legendární bitvy tří císařů, neznamená to však, že by se lidé rozhodli vyrazit zpět domů. Naopak, prodloužená otevírací doba je velkým lákadlem, historií budou zvědavci u Mohyly míru dýchat až do půlnoci.