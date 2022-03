Jak si užíváte osmdesátiny? Narozeninové setkání mi udělalo obrovskou radost. Jsem rád za pohodovou atmosféru s rodinou a přáteli. Rád s nimi posedím u pohárku vína. Ale že bych holdoval alkoholu, to ne.

Nedávno jste převzal ocenění z rukou prezidenta republiky, pak jste zápolil s hlasem, už je to lepší?

Na Hradě byla velká zima. Ale už jsem dobojoval a našel ztracený hlas. Mrzí mě zrušený koncert, ale teď jsem si už zase zapíval s kapelou. Na oslavě si zaswingujeme s kamarádem Karlem Vágnerem. Manželce věnuji skladbu Zpívám "Amore"! (úsměv)

Máte za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru, jak jste pečoval o hlasivky?

Nijak speciálně, asi jsem je dostal darem do vínku. Obecně důležitý pro mě vždy byl dobrý spánek. A jak říkal Karel Gott, buď tam ten hlasový rozsah je, nebo ne.

Už ve čtyřech letech jste zpíval prezidentovi Edvardu Benešovi. Pamatujete si z toho něco?

Přijel do Břeclavi na nádraží. Vím, že jsem nechtěl jít, ale s tatínkem jsme nakonec šli. Zazpíval jsem písničku Keď sem išel z rána.

Vydal jste více než třicet alb, folklor propagoval i za hranicemi republiky. Když se ohlédnete za svou pěveckou kariérou, co vidíte?

Prožil jsem šťastný život. Procestovali jsme s lidovou muzikou opravdu kus světa.

…a zpívali řadu moravských lidových písní. Je nějaká vašemu srdci nejbližší?

Když řeknu jednu, ublížím stovkám dalších. Náš folklor je klenotnicí krásných textů. Je pravda, že na mých akcích většinou nechybí Když jsem šel z Hradišťa. Stává se běžně, že tuto píseň zazpívám a později za mnou přijde nějaký opozdilec, který ji neslyšel, a vyptá si ji znovu. A musím ji zopakovat. (směje se)

U každého hudebníka přijdou chvíle, kdy není v dobrém rozpoložení. Vy jste ale vždy na pódiu rozdával úsměvy, energii, jak těžké to je?

Kolikrát nejste v dobré náladě, když máte koncert. Ale jak uvidíte publikum, víte, že je to vaše poslání. A když pak lidé se mnou začnou zpívat, dodávají mi tím energii. Jsem vděčný za to, že jsem nikdy neměl prázdný sál.

Co myslíte, jak je na tom moravská lidová písnička u mladších generací?

Na jižní Moravě lidé stále mají rádi lidovky, i zpěváků je dost. O folklor jako takový nemám strach. Tradice pokračuje, ve vesnicích si mladí lidé pořizují kroje a k folkloru nezbytně patří i lidové písně. V zemi máme výborné muzikanty, kteří zase dávají šmrnc folklorní a dechové hudbě.

Poslední dva roky určitě mnohým lidem přijde vhod pěkná písnička pro dobrou náladu…

Ano. Nebylo to lehké období. Jako dědečka mě teď trápí válka na Ukrajině. Když vidím, co musí podstupovat děti a rodiny, těžce to nesu.