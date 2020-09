Rodačka z brněnského Králova pole působila tři desetiletí (1956–1985) jako vedoucí hudebního studia Janáčkovy akademie múzických umění. Za dobu svého působení zde zajistila víc než 2500 koncertů a 3000 hudebně-literárních pásem.

Už přes padesát let je autorkou odborných a publicistických textů i fejetonů. Spolupracuje s rozhlasem, televizí, stála u zrodu Nového operetního studia. V současnosti spolupracuje s Janáčkovou operou, kde připravuje významná výročí operních umělců.

Šlapanská je autorkou knihy o stěžejních osobnostech Brna Jak jsem je znala, napsala též pentalogii Jubilanti činohry Národního divadla Brno. Získala mimo jiné Cenu města Brna a Cenu Jihomoravského kraje.

Slavnostní uvedení Smetanovy Prodané nevěsty je na programu 13. září v šest hodin večer v Janáčkově divadle. „Je to víc než symbolické. Bylo mi pět let, když jsem byla poprvé v opeře, a to právě na Prodané nevěstě. Dodnes si pamatuji kompletní obsazení,“ zavzpomínala pro Rovnost Šlapanská.