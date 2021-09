Ve středu ji vyhlásili jako jednu z nejlepších ji mezi rekonstrukcemi moderních architektonických děl z celého světa za posledních dvanáct let.

Opravu brněnské památky v letech 2010-2012 označili za mimořádně povedenou. Odborní porotci vybírali z celkem čtyřiaosmdesáti kandidátů. V kategorii Open House, tedy stavby otevřené veřejnosti, Tugendhat zvítězila spolu s pařížským bytem a ateliérem Le Corbusiera.

„I deset let po dokončení rekonstrukce nepřestává vila Tugendhat ohromovat návštěvníky, ale ani odborníky. Úspěch v Docomomo Rehabilitation Award to jen potvrzuje. Informace o vile Tugendhat a její rekonstrukci se dostanou i do připravované publikace, ve které Docomomo představuje nejlepší počiny tohoto druhu za posledních dvanáct let napříč kontinenty,“ uvedl brněnský radní pro kulturu Marek Fišer.

Restaurátorská obnova vily trvala asi dvakrát déle než její samotná stavba. V letech 2010 - 2012 odborníci opravili budovu, velké interiéry i zahradu tak, aby se památce vtiskla originální podoba z doby, kdy tam žili Tugendhatovi, tedy z let 1930 - 1938. „Již samotnou nominaci mezi čtyřiaosmdesát nevýznamnějších světových rekonstrukcí a revitalizací jsem považovala za velkou čest. O to více je potěšující čelní umístění v tak obrovské světové konkurenci. Přestože je vila Tugendhat elegantní dámou úctyhodného věku devadesát let, je třeba o ni pečovat nepřetržitě a již nikdy nedopustit ohrožení stavební substance domu, tak jak se tomu v minulosti několikrát stalo,“ poznamenala ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá.

Muzeum města Brna o vilu zapsanou na seznam kulturního dědictví UNESCO pečuje denně. „Udržujeme ji v co nejlepší stavu, letos nás mimo jiné čekají opravy omítek a také řešení statického zabezpečení. Pro rok 2022 máme plán na zvýšení kapacity prohlídek a také na větší propojení zahrad vil Tugendhat, Löw-Beer a po dokončení její obnovy také Arnoldovy vily, tak aby vznikl fungující veřejný prostor,“ uvedl ředitel muzea Zbyněk Šolc.