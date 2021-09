Serial Killer je mezinárodní soutěžní festival televizních a webových seriálů. Nabízí premiéry těch nejlepších seriálových novinek, které jinde nejsou zatím dostupné. To vše na velkém plátně a za účasti jejich tvůrců. | Foto: Deník/Jiří Sláma

/FOTO/ Serial Killer je mezinárodní soutěžní festival televizních a webových seriálů. Nabízí premiéry těch nejlepších seriálových novinek, které jinde nejsou zatím dostupné. To vše na velkém plátně a za účasti jejich tvůrců.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.