Dlouhé letní večery k takovému programu vybízí. Brňané i letos mohou trávit závěry dní pod širým nebem ve společnosti prvotřídní kultury. Najdou ji na dvorech a nádvořích brněnských památek a sídel institucí.

DÍLA VELIKÁNŮ. Být či nebýt? Snad nejznámější otázka na světě z pera Williama Shakespeara i letos zarezonuje na hlavním nádvoří Špilberku. „Máme definitivně potvrzené, že se letos na nádvoří budou konat Letní shakespearovské slavnosti a operní představení Národního divadla Brno,“ uvedl mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek. Kromě Shakespearových her Hamlet, Zimní pohádka, Veselé paničky windsorské a dalších si tak lidé vychutnají opery Verdiho či Rossiniho.

HVĚZDY KOMORNĚ. Do letního kina se dá jít nejen na film. Platí to třeba i pro kino na Špilberku. Na takzvané malé scéně pořadatelé připravili řadu koncertů. „Největšími taháky jistě budou Pokáč, David Koller, Barbora Poláková a další. Vstupenky jsou v prodeji, doporučujeme, aby lidé neotáleli, rychle ubývají,“ upozornil provozní kina Oldřich Vojáček.

DIVADLO POD CHRÁMEM. Co by to v Brně bylo za léto, kdyby lidé nemohli jít na divadelní představení na Biskupský dvůr pod Petrovem? Proto pořadatelé i letos letní scénu připravili. Od tohoto týdne do půlky července na něm hrají herci Městského divadla Brno. Letošní novinkou je hra O statečném kováři, ale vrátí se i Romeo a Julie z loňska. Pak dvůr zabere Divadlo Bolka Polívky. „Letní scéna nabídne řadu titulů z vlastní produkce, jako jsou například hry DNA, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho či Rebelky. Ani letos nebudou diváci ochuzeni o tituly spřízněných scén, jako je divadlo Studio Dva a další,“ pozval mluvčí Divadla Bolka Polívky Michal Adamík.

KONCERTNÍ ROZLUČKA. Rušno je už nyní na dvoře divadla Husa na provázku. Tento měsíc si tam lidé užijí divadelní hry, třeba premiérovou Gadžové jdou do nebe nebo úspěšné Pravidla Bincárny. „Na závěr sezony sedmadvacátého června se s diváky rozloučíme programem Provázek děkuje. Lidé si poslechnou kapely zaměstnanců Provázku. V červenci bude náš dvorek patřit Měsíci autorského čtení a v srpnu se tady odehraje pár koncertů organizovaných provozovatelem provázkovské kavárny Ondřejem Pilátem,“ poznamenala mluvčí Divadla Alžběta Nagyová.

TANEC V KINĚ. Jak již Brněnský deník Rovnost informoval, rušno bude v létě i na nádvoří radnice Brna-středu, kde opět lidé najdou letní kino. Na programu ale budou nejen filmy. Letos si lidé nově užijí rokenrolové taneční večery. „Od sedmi hodin si lidé zatančí, od půl deváté pak následuje projekce. Součástí programu kina budou i oblíbené Swingové tančírny s promítáním němých filmů,“ upozornila za kino Monika Šimková.

Kultura na dvorech a nádvořích

- hlavní nádvoří Špilberku: červenec a srpen, Letní shakespearovské slavnosti a operní představení

- letní kino na Špilberku: nyní až srpen – promítání a koncerty

- Biskupský dvůr: nyní až srpen – letní scéna Městského divadla Brno a Divadla Bolka Polívky

- Provázek.dvůr: červen – divadlo, červenec – Měsíc autorského čtení, srpen – koncerty

- nádvoří radnice Brna-středu: promítání a taneční večery