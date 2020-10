/RECEPTY UVNITŘ/ Když poprvé majitelka kavárny Café Placzek v Brně Jiřina Placzková zkusila upéct oblíbenou pochoutku slavného brněnského skladatele Leoše Janáčka, výsledek víc než sto let starého receptu ji překvapil. Cukroví ze šípkových povidel bylo pořádně přeslazené.

Janáčkovy oblíbené koblihy. | Foto: TIC Brno

„Museli jsme tam dát méně cukru, než se psalo v původní receptuře. To by se nedalo jíst, lepilo se to na pusu,“ popsala.