Stáli za kamerou při natáčení legendárních filmů. Stoleté výročí založení své asociace slaví v Brně čeští kameramani výstavou 100 let Asociace českých kameramanů. Lidé ji najdou ve venkovním prostoru mezi Galerií Vaňkovka a Fait Gallery. Ve středu odpoledne se konala slavnostní vernisáž.

Zahájení výstavy ke stoletému výročí založení Asociace českých kameramanů u brněnské Galerie Vaňkovka. | Foto: Deník / Oldřich Haluza

Výstava zájemcům ukáže nejdůležitější kameramany, kteří za posledních sto let natočili české filmy. „Je koncipovaná jako průchod časem. Ze strany od vchodu do Galerie Vaňkovka lidé vstoupí do roku 1920 a postupně prochází až do letošního roku. Říkám, že je to výstava od Jana Kříženeckého po Vladimíra Smutného,“ uvedl prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha.