Návštěvníky hradu Špilberk čeká další překvapení. Muzeum města Brna představí ve výstavě Eliška Rejčka: Dar středověku zcela unikátní ztracený list č. 84, z jednoho z devíti rukopisů Elišky Rejčky, který byl za záhadných okolností z Antifonáře FM7 vyříznutý a ukradený. Lidé jej budou moci spatřit od 2. do 20. srpna 2023, kdy výstava definitivně končí.

Originály rukopisů Elišky Rejčky jsou na Špilberku. | Foto: Moravský zemský archiv

Tento list pochází z antifonáře Elišky Rejčky, jednoho z devíti rukopisů, který v roce 1323 darovala královna vdova klášteru na Starém Brně.

„Ve 20. století se dostal do zemského archivu, a právě z něho byly někdy ve válečných nebo poválečných letech ukradeny čtyři listy. Na jednom z listů byla velmi cenná iluminace zobrazující korunovaci Panny Marie, které přihlíží klečící Eliška Rejčka,“ popsala mluvčí Muzea města Brna Barbora Kachlířová.

Komplikace. O zázemí Divadla Bolka Polívky i kina Scala bude jasněji až v září

Více jak sedmdesát let byl považován tento list za ztracený. „Až v nedávné době se nečekaně objevil na aukci starožitností a byl zakoupen českým sběratelem a mecenášem,“ sdělila mluvčí. Ve dnech 2. až 20. srpna bude list spolu s dalšími rukopisy z Rakouské národní knihovny prezentován na výstavě Eliška Rejčka: Dar středověku na Špilberku.

Fakta ke zcizenému listu č. 84 z rukopisu Antifonáře FM7:

• v letech 1315 až 1323 vznikl soubor devíti unikátně iluminovaných liturgických knih. Vzácné a drahé rukopisy Eliška Rejčka věnuje klášteru cisterciaček na Starém Brně, který v roce 1323 založila

• v roce 1782 byl klášter na Starém Brně zrušen Josefem II. a rukopisy Elišky Rejčky se dostaly do několika institucí

• antifonář označený FM7 byl uložen v guberniální registratuře mezi ostatními písemnosti ze zrušených klášterů

• v roce 1837 se rukopis dostal do Františkova muzea (dnešní Moravské zemské muzeum)

• po roce 1900 jsou cenné písemnosti včetně středověkých rukopisů převzaty z muzea do Moravského zemského archivu, který se na uchovávání archiválií specializuje

• od roku 1907 sídlil archiv v nově postaveném Zemském domě II. na Žerotínově náměstí v Brně (budova dnešního Krajského úřadu)

• v roce 1931 historik Jan Květ publikuje knihu o rukopisech Elišky Rejčky, kde je zveřejněna i černobílá fotografie později ukradené strany č. 84 antifonáře FM7

• v letech 1944–1945 byly cenné archiválie z Brna odváženy do několika moravských zámků, např. Buchlovic nebo Letovic. Nejvzácnější dokumenty byly přesunuty do sklepů a trezorů Moravské banky a Zemské hypoteční banky v Brně. Cílem stěhování bylo zmenšit nebezpečí jejich zničení

• odvezené archiválie byly zpět do Brna postupně převáženy v letech 1945–1947

• po roce 1950 je zjištěna krádež čtyř listů z rukopisu

• kolem roku 2020 se list č. 84 objevuje na aukci a dostává se do soukromé sbírky sběratele z Moravy

• ve dnech 2. až 20. srpna 2023 vystavuje "ztracený" list Muzeum města Brna na hradě Špilberku ve výstavě Eliška Rejčka: Dar středověku uspořádané k připomenutí 700. výročí založení kláštera na Starém Brně.

*Muzeum města Brna