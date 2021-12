Prostory lidé naleznou na konci prohlídkové trasy, zároveň umožní samostatný vstup přímo ze zahrady. V plánu je také doplnění kavárny o kusy repliky i originály nábytku z architektovy tvorby. „Autoři projektu, architekti Rusín a Wahla, se inspirovali Wiesnerovou slavnou kavárnou Esplanade a situovali expozici do kavárny, která ve vybraných detailech významnou stavbu evokuje. Ernst Wiesner navrhl více domů pro bohatou židovskou klientelu, ale vila Stiassni je jako jediná přístupná,“ doplnil Fišer.

Právě kavárna Esplanade vznikla na rohu dnešní brněnské Rooseveltovy a Jezuitské ulice mezi lety 1925 až 1927. Zanikla však při bombardování Brna rok před koncem druhé světové války. „Poprvé zde byla použita konstrukce ocelových dovnitř vtažených pilířů umožňující prosklení velkých ploch bez viditelných nosných článků na fasádě,“ vylíčila Petra Hlaváčková z Brněnského architektonického manuálu.

Občerstvení chybí

Dotace se vztahuje na pokrytí nákladů na obklad stěn a posuvný panel i výrobu a montáž předního a zadního barového pultu. Podle předpokladu by stálá výstava s kavárenským provozem mohla být hotová v létě příštího roku. „Průměrná roční návštěvnost se pohybuje kolem jedenácti tisíc lidí a stoupá. Možnost občerstvení ale citelně chybí, ani v okolí vily se žádná kavárna nenachází. Propojení díla jednoho z nejvýznamnějších brněnských meziválečných architektů s kavárnou může přitažlivost památky ještě zvýšit,“ zamyslel se městský radní pro kulturu Marek Fišer.

Dříve nedostupná vila Stiassni v pisárecké Hroznové ulici byla před téměř deseti lety památkově obnovena a otevřela se návštěvníkům jako jeden z architektonických klenotů. Při rekonstrukci zmizela většina interiérových změn ze sedmdesátých a osmdesátých let, vila tak získala původní dispozici. „Doufám, že se opravy ujme firma, která z toho neudělá jinou stavbu. Vila si zaslouží zachovat původní vzhled a kouzlo,“ mínila například Brňanka Lucie Herdychová.

Podle Wiesnerova návrhu postavili dělníci vilu Stiassni v letech 1927 až 1929 pro rodinu židovského textilního továrníka Alfreda Stiassniho. Se svou ženou Hermine a dcerou Susanne však ve vile žil pouze devět let. Před hrozící okupací uprchla rodina již v roce 1938 do Londýna a následně do Kalifornie, kde jejich potomci žijí dodnes.