Thálií oceněný Švejk z Brna rozesmívá děti v nemocnici

Ještě před několika týdny si na prkench divadla připadal někdy i trochu zbytečný. Ale jen do chvíle, než přišlo nedávné rozdávání cen Thálie. Právě při něm ocenili v kategorie činoherců do 33 let Dalibora Buše z brněnského divadla Husa na provázku. "Umění není soutěž, takže cenu vnímám jako poděkování za dosavadní práci. A hlavně i jako motivaci. Už jsem si připadal jako herec trochu zbytný, a přišla cena. Takže teď hraju s novou chutí a nasazením,“ popisuje.

Dalibor Buš z brněnského divadla Husa na provázku v inscenaci Mein Švejk. | Foto: se souhlasem Husy na provázku