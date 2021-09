Sbírku vyhlásí představitelé Brna v pátek. Vybrané peníze poputují na nákup varhan, případně i na vybavení prostor centra uměleckými předměty.

„Od jisté částky, kterou ještě nechci sdělovat, bude mít věnování peněz výhodu, že se dárce stane vlastníkem některé z píšťal na varhanech,“ zmínila primátorka Markéta Vaňková.

Výši vybrané částky nemají zástupci města stanovenou. „Budu ráda za každou korunu, kterou obyvatelé přispějí. Z mého pohledu to bude i forma podpory celého centra. Jsme připraveni, že když nebude vybraná dostatečná částka, jako město cenu za varhany uhradíme, protože bez nich by to nešlo," doplnila Vaňková.

V Praze vybrali 80 milionů

U sbírky se inspirovali podobnou akcí z Prahy. „Slyšela jsem, že tam už vybrali pro varhany do svatovítské katedrály osmdesát milionů korun, což je úctyhodná částka," poznamenala primátorka.

Podobu varhan určí soutěž, do níž zástupci města osloví výrobce z Evropy i celého světa. „Bude se jednat o vůbec první nové koncertní varhany pro nový klasický koncertní sál v České republice po zhruba sto letech,“ uvedl primátorčin náměstek Tomáš Koláčný.

Od loňského června má projekt stavební povolení. V listopadu má být hotová dokumentace pro provedení stavby. Následovat bude výběr zhotovitele, který bude známý zřejmě na jaře. Centrum má pak podle plánu začít vznikat příští léto.

Nedávno skončilo půlroční měření akustiky prováděné na zmenšeném modelu sálu. „Jejich závěry jsou veskrze velmi pozitivní. Akustické vlastnosti chystaného sálu tak mají být skutečně bezchybné,“ podotkl radní pro kulturu Marek Fišer.