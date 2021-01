Pouze deset dní byla před nuceným zavřením zpřístupněná nová výstava Technického muzea Brno Robot2020. Na ní návštěvníky čekají takové lahůdky, jako robot z doby Karla Čapka, či robot, který prodává sladkosti. Výstava, která je rozprostřená v celém muzeu, podle původních plánů měla trvat do konce května 2021. „Rozhodně ji ale chceme prodloužit, s prodloužením počítáme. Budeme se snažit ji prodloužit, jak to půjde, jsme ale limitovaní dobou výpůjček některých zapůjčených exponátů," uvedla mluvčí muzea Zuzana Doubravová.

Prodloužení výstavy by ale mohlo zasáhnout i část letních prázdnin. Stejně tak bude vedení muzea zvažovat i prodloužení trvání další nově otevřené výstavy, která nese název Vlněná elegance první republiky.

Ještě mnoho šancí vidět některé výstavy dostanou lidé díky jejich prodloužení i v brněnské Moravské galerií. „Již v březnu 2021 jsme dle původních plánů měli ukončovat výstavu Rajlich 100 věnovanou Janu Rajlichovi, prodlužujeme ji ale až do srpna. Stejně tak plánujeme vzhledem k nynějšímu koronavirovému uzavření galerie prodloužit i výstavu věnovanou skupině Rafani. V tomto případě bude prodloužení konání výstavy záviset od termínu, kdy budeme moct opět přivítat návštěvníky. Po tomto termínu by měla výstava trvat ještě minimálně měsíc a půl," slíbila mluvčí Moravské galerie Daniela Křižanová.

Kdo se do termínu uzavření muzeí nestihl přijít podívat do Moravského zemského muzea na výstavu věnovanou tvůrci Ferdy Mravence Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce, už ji ani nestihne. Výstavu, která se měla konat do třetího ledna 2021 totiž muzeum už neprodlouží. „Tuto výstavu jsme už prodlužovali o půl roku, čímž vznikl její konec v lednu. Nyní máme do prostor připravené už další výstavní projekty," vysvětlila mluvčí Moravského zemského muzea Barbora Javorová.

Šanci na prodloužení mají zájemci o výstavu Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra, která se nachází v Pavilonu Anthropos. Zatím má končit čtyřiadvacátého ledna. „S ohledem na koronavirové uzavření budeme o možném prodloužení této výstavy jednat na poradě vedení muzea hned začátkem ledna," uvedla Javorová.

Obě výstavy Moravského zemského muzea si lidé zatím mohou prohlédnout alespoň online, díky bohatému virtuálnímu programu instituce. Do expozic zájemci nahlédnou prostřednictvím videí.