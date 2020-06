Stovky návštěvníků mířily v sobotu odpoledne na festival Kamenka Open 2020, který se až do neděle odehrává na louce nad brněnskou Kamennou kolonií. Lidé sem šli hlavně za dobrou muzikou, pohodou a setkání s přáteli.

Jedenáctý ročník multižánrového festivalu Kamenka Open 2020. | Video: Deník / Ondřej Požár

Většinu diváků a posluchačů tvořili mladí lidé a rodiny s dětmi. Pro ty byl připravený malý bazének s vodou, kde mohly dovádět. Ve velkém stanu zase děti tvořily. "Je to tady parádní. Chodím sem už deset let a dneska mi přijde, že je tady nejvíc lidí, co jsem tu kdy viděl a zažil," pochvaloval si Jiří Staněk.