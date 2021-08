Svou výstavu nazvali Brno - mámě Tě rádi. Představuje průřez jejich tvorbou za sedm let klubu. „To protože jsme Brňáci, chodíme v Brně do školy. Chtěli jsme ukázat trochu jeho krás, jeho života i třeba detailů,“ nastiňuje.

V klubu je patnáct členů a všem je nad sedmdesát. „Když se mě někdo zeptá, jaký máme věkový průměr, odpovím, že nevím. Ale všichni jezdíme v tramvaji zadarmo. To znamená, že i nejmladším z nás je přes sedmdesát,“ směje se Hrubá.

Výstava rvá do konce srpna a je otevřená ve všední dny od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne, v sobotu pak jen do dvou odpoledne. „Chceme oslovit lidi ve městě, starším ukázat, že i ve středím věku nemusí skládat ruce do klína. Mohou začít dělat něco nového, nového koníčka. Něco se naučit. Fotografování nás nutí nejen dívat se kolem sebe, přemýšlet o tom, ale také nachodíme kilometry. Venku, po městě. Po fyzické i psychické stránce to je výborné," pochvaluje si Hrubá.

Mladší generaci chtějí členové fotoklubu vzkázat, aby starší nepodceňovali. „Starší lidé jsou leckdy stejně učenliví. Třeba když chceme zpracovat fotografii, musíme umět zacházet s počítačem. Pořád se učíme a zdokonalujeme v počítačových programech,“ usmívá se.

Fotoklub U3V VUT je pro ni i koníčkem. „Tento fotoklub nám dal strašně moc. Lektoři nás naučili dívat se trošičku jinak, vnímat, co je kolem nás. Jsme normální, ale naučili jsme se vidět věci, kterých si běžně lidé nevšimnou," vysvětluje Hrubá.

Členy klubu neomezil ani koronavirus. „Z doby lockdownu máme spoustu fotografií z doma. Květiny, detaily, zátiší, všechno možné. Člověk, který má nového koníčka, si vždycky najde, proč fotografii udělat. Nesedí a nekouká tupě na televizi, ale zajímá se a přemýšlí, co je kolem něj," míní.