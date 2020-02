Jednou z novinek ve vile Tugendhat budou například speciální komentované prohlídky. „Představíme na nich technické zázemí. Na Den architektury v dubnu rovněž chystáme mimořádný program, sérii prohlídek obohacených o filmové projekce o historii a majitelích vily,“ nastínila ředitelka objektu Iveta Černá.

Výstavy v domě se zaměří třeba na jeho autora, kterým je architekt Ludwig Mies van der Rohe. „V březnu například přivítáme putovní expozici fotografií, která provede po nejslavnějších Miesových stavbách. Na dalších výstavách se lidé dozvědí například zajímavosti o rekonstrukci vily před deseti lety,“ shrnula Černá.

Zatímco do prostor s výstavami se dostanou všichni zájemci, prohlídky interiéru vily jsou vyprodané až do srpna. Přesto mají lidé šanci i na poslední chvíli. „Držitelé turistické karty Brno Pas se do vily dostanou bez předchozí rezervace,“ řekla ředitelka brněnského Turistického informačního centra Jana Janulíková.

Od vily Tugendhat k vile Löw-Beer

Od letošního jara lidé plynule projdou od vily Tugendhat k vile Löw-Beer. „Na jaře se propojí zahrady obou domů,“ uvedla mluvčí vily Löw-Beer Lenka Buchtová.

I v secesní sousedce vily Tugendhat lidé najdou mnoho výstav, například v březnu tam začne expozice Tváře Izraele. Návštěvníky čeká řada akcí „Budeme pokračovat v oblíbených komentovaných prohlídkách po Černých Polích. Letos se chceme navíc poprvé zapojit do Muzejní noci a ve spolupráci s kinem Art připravit v létě na zahradě, stejně jako loni, letní kino,“ nastínila Buchtová.

Kromě vily Tugendhat letos výročí slaví i další objekt, vila Stiassni. Od narození jejího architekta, Ernsta Wiesnera, totiž uplynulo 130 let. „Připomeneme ho mimo jiné při komentovaných prohlídkách Masarykovy čtvrti. Letos je zaměříme na jeho stavby. Od března navíc chystáme také zbrusu novou trasu. Průvodce lidem představí vývoj celé zástavby Masarykovy čtvrti, od nejstarších vil po současné,“ zmínila kastelánka vily Kateřina Konečná.

V Jurkovičově vile až do března uvidí návštěvníci současnou výstavu děl Evy Eisler a Petra Demka. Další program je v jednání.

Vilové kvarteto v roce 2020

Tugendhat: speciální program k 90. výročí dokončení vily – výstavy o architektovi objektu, speciální komentované prohlídky technického zázemí

Stiassni: rozšíření nabídky komentovaných prohlídek Masarykovy čtvrti o novou trasu, letos zaměření na stavby Ernsta Wiesnera

Löw-Beer: propojení se zahradou vily Tugendhat, poprvé otevření při Muzejní noci

Jurkovičova vila: do března výstava děl Evy Eisler