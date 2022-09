„Je to velký úspěch dostat se s českou produkcí na prestižní filmový festival, jakým je Mezinárodní filmový festival v San Sebastianu. Po sedmnáct letech je to první český snímek zařazený do hlavní soutěže festivalu. A uvidíme v něm i kousek Brna, tedy konkrétně interiéry Mahenova divadla,“ upozornila primátorka města Brna Markéta Vaňková.