Jižní Moravu navštívil společně se svou manželkou a dcerou. „Edisonova žárovka z roku 1882 byla umístěna do zdobného měděného pouzdra, uloženého do závěrečného kamene. Dnes je vystavena ve vitríně u hlavního schodiště,“ prozradila referentka marketingu Mahenova divadla Zuzana Žáková-Klimplová.

Na výsledek práce se chtěl Edison podívat osobně, do Brna se proto vydal autem, které sám řídil a sestavil. „Celou elektroinstalaci si chtěl Edison v Brně prohlédnout. Byl velmi spokojený. Zápis o jeho návštěvě je v knize hostů hotelu Grand, kde se ubytoval,“ uvádí Internetová encyklopedie dějin města Brna.

Pomocí vlastního unikátního vynálezu zvaného žárovka se zasloužil o osvětlení brněnského Mahenova divadla. Stalo se tak první elektrifikovanou stavbou svého druhu v celé Evropě. Od návštěvy předního vynálezce Thomase Alvy Edisona v Brně uplynulo v pondělí sto deset let.

