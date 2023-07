Ve věku 94 let zemřel ve středu ve Francii brněnský rodák, významný prozaik, dramatik, básník a esejista Milan Kundera.

Výstava Milan Kundera (neztracen) v překladech v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. | Foto: Deník/Jan Karásek

Kundera v Brně vystudoval gymnázium a už jako student nad svými spolužáky vynikal intelektem, rozhledem, koncepčním uvažováním.

Kundera napsal za svůj život řadu románů, povídek a esejů, mez nejznámější patří v českém prostředí například Žert, Směšné lásky či Nesnesitelná lehkost bytí. Patří ke generaci, která vstoupila do literárního života krátce po roce 1948 po komunistickém převratu. Od poloviny 50. let do začátku 60. let byl prorežimním autorem, byl členem KSČ. Po roce 1968 se ocitl v nemilosti normalizační moci a zvolil s manželkou emigraci. Do vlasti se po roce 1989 nevrátil a zůstal ve Francii.

V den jeho 94. narozenin v Brně otevřeli Knihovnu Milana Kundery.

Výčepní Eda slaví. Hvězda Městského divadla Brno Michal Isteník bude mít 40 let

Zdroj: Youtube