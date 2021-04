/FOTO, VIDEO/ Přes osmdesát tisíc sbírkových předmětů v následujících třech letech digitalizují odborníci z českých institucí. Rukopisy, prvotisky z 15. století, grafiky nebo hudebniny z fondů Moravské zemské knihovny v Brně, Muzea umění v Olomouci či Národního archivu v Reykjavíku projdou pod rukama odborníků, aby si je pak mohli prolistovat zájemci z řad veřejnosti. To institucím umožní příspěvky, takzvané Norské fondy.

Například tyto prvotisky z druhé poloviny patnáctého století zdigitalizují zástupci Moravské zemské knihovny, Muzea umění Olomouc a Knihovny Akademie věd ČR. | Video: Deník/Barbora Peštálová

S digitalizací olomouckému muzeu pomohou odborníci z Brna. Moravská zemská knihovna navíc zajistí zveřejnění sbírek v Digitální knihovně. Zároveň zdigitalizuje část vlastních fondů. „Součástí dlouhodobé strategie knihovny je digitalizace a zpřístupňování fondů, které patří do kulturního dědictví. Vzhledem ke svému charakteru nemohou být ve fyzické podobě zpřístupněny široké veřejnosti, ale přitom by si to zasloužily. Jejich digitalizace tak bude mít dopad na další odbornou a badatelskou práci, ale i na možnosti jejich popularizace,“ uvedl ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.