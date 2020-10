Síť Cinema city dočasně zavřela pobočky v Anglii a v Americe. Brněnská kina ve Velkém Špalíčku a v Olympii to prý zatím neohrozí. „V České republice se kina zavírat nebudou,“ uvedla česká mediální zástupkyně firmy Hana Doležalová.

O diváky přichází třeba kino Svět ve Znojmě. Podle provozovatele Miroslava Střihavky nepomohlo ztráty pokrýt ani nové bistro, které v kině postavili. „Lidé zatím nechodí nikam, ani do kina, ani do restaurace. Snažíme se nějak přežít, ale nabídka je značně omezená. Když nejsou filmy, lidem se těžko chodí do kina. Zrušili prosincovou premiéru nového Jamese Bonda, lidé ho uvidí až na jaře,“ poznamenal.

Podobné problémy řeší i kino v Boskovicích na Blanensku. Úbytek diváků pozorují podle slov vedoucího kina Tomáše Marvana už od jara. „Nabídka není tak pestrá jako dřív. Přesto teď docela fungují české filmy, třeba Bábovky. Navíc teď bude premiéra nového dokumentu o Karlu Gottovi. Na ten jsou prodeje vysoké,“ zmínil.

Podle ředitele brněnského kina Scala trpí celý průmysl. "Celé je to rozbité a pokřivené, počínaje tvorbou filmů a konče projekcí v kině. Celý řetězec nefunguje. Od toho, co se na jaře všechno pozavíralo nejen u nás, ale i v Evropě a hlavně v Americe a v Hollywoodu. Nevíme, co nás čeká. Plán je nezkrachovat. Podstatné je udržet kino v nějakém základním chodu, nepropustit lidi a nepoložit to," řekl ředitel Scaly Radek Pernica.