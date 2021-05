Podle dvaasedmdesátiletého řidiče se doprava za jednapadesát let radikálně změnila a zpoždění spojů je dnes naprosto běžné.Zdroj: Deník/Barbora Peštálová

Za jednapadesát let řízení se Hanych setkal s cestujícími slušnými, i těmi problémovými. Vždy je ale v pořádku dopravil na jejich cílovou stanici. "Velkou dopravní nehodu jsem nikdy neměl. Občas jsem to někde odřel, spíš ale takové příhody z nepozornosti. Tady na Sadové jsem jednou zaparkoval a přes noc napadl sníh. Já měl ještě letní gumy a jak jsem čekal, až vyjede druhý autobus, co se hrabal do kopečka, tak se mi to rozjelo," vzpomíná senior.