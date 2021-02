Brněnského modeláře Lukáše Hrubeše létající stroje fascinovaly už od mládí.Zdroj: Archiv Lukáše Hrubeše

Dnes vyrábí především záchranářské a policejní vrtulníků. Ale jak sám říká, rád zvěční vše, co se mu líbí a má nějaký příběh. Práce na jednom modelu mu zabere i půl roku. „Dostal jsem se k tomu pár let zpátky. Chodíval jsem k pozorovat leteckou základnu. Byl to pro mě pokaždé ohromný zážitek, sledovat start a přistání helikoptéry. A právě tam jsem se dal do řeči se záchranářem Michalem Pluhařem, který mi umožnil, prohlédnout si vrtulník zblízka a detailně si ho nafotit. To je pro modeláře nesmírně cenné. Zmínil jsem se, že stavím modely a zeptal se mě, jestli bych mu jeden nepostavil,“ vzpomíná Lukáš Hrubeš.