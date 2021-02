Adéla Stopka jako čarodějka Phillipa Eilhart ze Zaklínače.Zdroj: Cosplay Central.

V současné době má deset kostýmů, na některých z nich ještě pracuje. „Ze začátku nešla jejich výroba nijak rychle. Ještě jsem studovala a měla na šití jen málo času. Jsem perfekcionista, takže jsem to nechtěla uspěchat,“ vysvětluje. Za dobu, co se cosplayi věnuje se už převtělila do elfky Arwen z Pána prstenů nebo upírky Mavis z animovaného filmu Hotel Transylvánie. „Teď si například vyrábím kostým Nastěnky z pohádky Mrazík,“ doplňuje.