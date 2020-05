Zdroj: archiv L. Maršálka

Ve Zbrojovce potkal řadu vynikajících hráčů. Do jmenování se moc pouště nechce, aby někoho neopomněl. Tak jen namátkou: „Jan Maroši, Patrik Siegl, Roman Kulekta, Luboš Přibyl, Zdeněk Cihlář, Kamil Janšta, Richard Dostálek, trenéři Karel Jarůšek, Petr Uličný, Karel Večeřa. Všechno bombarďáci, bezvadní kluci,“ říká.

Na všeuměla Maršálka nikdo z nich nedá dopustit. „V kabině vždycky luštil křížovku a pokaždé si pohvizdoval, i když jsme prohráli. Ptal jsem se ho, proč si pořád píská? A on na to: Mám hovno a ještě být nasraný? To ne. Každodenně nám dával impulz, abychom byli v pohodě, dělal dobrou atmosféru. U sportu emoce lítají, týden vypadá podle posledního výsledku a Maršec nám zlepšoval náladu. Několikrát jsme mu třeba vyluštili křížovku a ještě špatně, takže šel hned do trafiky,“ směje se někdejší brněnský útočník Petr Švancara.

Za nejlepší éru považuje Maršálek účasti v evropských pohárech na konci devadesátých let. Na zápasy jezdil většinou autem s Jarůškem, který se bojí létání. „Pamatuji si, jak jsme jeli do Basileje a majitel Lubomír Hrstka nám tenkrát půjčil své luxusní auto z Ameriky, které mělo snad osm zabezpečení proti krádeži. Přijeli jsme ke Stuttgartu na benzinku, vylezli jsme, zavřeli a všechno se zablokovalo, klíčky zůstaly v autě. Tak jsme zavolali tamní žluté anděly a za dvacet vteřin to skvěle zabezpečené auto odemkli. Dostali od nás dres, plakáty a jeli jsme dál do Švýcarska,“ vybavuje si Jarůšek.