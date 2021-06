Práci považuje za svůj nejmilejší koníček.Zdroj: Šárka Ondrušková

Porotci ocenili nadšení, se kterým se knihovna stala kulturním centrem Medlánek i to, že láká čtenáře různého věku. „Cena mě velmi potěšila a nesmírně si jí vážím. Je to nejvyšší ocenění, kterého se mi mohlo dostat. Měla jsem pocit, že je to skoro nefér být odměněn za něco, co mě tak moc baví. A hlavně za cenou nestojím jen já, ale i dobrovolníci, kteří mi pomáhají na akcích, krásné prostředí pobočky, rodiče, kteří své děti od útlého věku přivádí do knihovny. Stojí za tím i spolupráce s radnicí i místní školou i školkou. A především čtenáři v Medlánkách, vždy milí, příjemní, velmi komunikativní a absolutně bezkonfliktní. Bez nich by cena neměla smysl,“ dodává.