Hasič miluje ledovou vodu. Otužování vyléčí i teplotu, říká z vlastní zkušenosti

Spalující žár rád vymění za ledovou lázeň. Profesionální hasič Martin Hanáček je totiž už čtyři roky členem brněnského klubu Fides, který se zaměřuje na zimní a dálkové plavání. „Otužuji se asi šest let, začal jsem sprchováním studenou vodou. Zprvu to bylo krušné, ale když člověk vydrží, pak bez ledového startu dne nemůže být. Dělám to dodnes,“ svěřuje se čtyřiačtyřicetiletý muž.