K vodě za ním jezdila rodina i přátelé. Nudu podle svých slov za celou dobu nezažil. Čas si krátil třeba i chytáním myší do pastí. Prožil radostné chvíle, ale i situace, kdy měl k radosti vážně daleko. „Stalo se mi, že jsem se ztratil, když jsem šel na záchod a vracel se zpátky. Bylo to asi patnáct metrů od bivaku. Chodil jsem pořád dokola, všude tráva, žádný orientační bod. To byla hrozná situace. A sedmatřicátý den v jednu hodinu v noci spadl velký strom kousek od mého bivaku,“ vzpomíná rybářský rekordman.