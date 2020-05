"Bylo by super, kdyby se tímto inspirovaly univerzity v Česku, ale ono je to těžké, protože u nás je systém nějak zavedený a spolupráce se sportem moc není. Je to trochu jinak, protože profesionální sportovec v Česku jde v mládí do klubu, ve kterém je vychovaný a pak pokračuje v těch klubech. V Americe je to tak, že sportujete na střední škole a na vysoké, kde je to brané jako odrazový můstek do profesionálního sportu. Většina vrcholových sportovců na univerzitě nějaký čas stráví, ať už to byly hvězdy basketbalu jako Kobe Bryant nebo LeBron James. Celý systém tam funguje jinak. Lidé tam jsou motivovaní studovat, protože to jim přinese možnost hrát sport na nejvyšší úrovni. U nás to tak není. A aby to tak bylo, musel by se změnit celý systém," myslí si.