Zdroj: Deník / VLP Externista

Basketbal hrál v Přerově, propracoval se do výběru Olomouckého kraje, kde si ho vyhlédl Zlín. „Tam jsem hrál do osmnácti, do maturity. Chtěl jsem na vysokou na sportovku a jelikož rok předtím odešel trenér Željko Živkovič ze zlínského dorostu do Brna, šel jsem za ním. Dostal jsem se na školu a hrál jsem tady první ligu,“ popisuje manažer.