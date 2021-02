Zdroj: archív Kamily Smetkové

Hokejově vyrostla v rodném Hodoníně. V dresu Drtičů strávila celkem dvanáct sezón. Jednu si také připsala v Břeclavi, když v sezóně 2016/2017 nastupovala za starší dorost. Od svých dvanácti let hrála také za ženský tým HC Cherokees Brno, kde působila do roku 2017, poté přešla do extraligy žen v Karviné, kde působí doteď.

Mezi kluky se Kamila cítila vždy dobře. „Když jsem byla malá, brali mě jako rovnocenného partnera, v období puberty jsme se vždycky škádlili. Později už mě kluci chránili. Řekla bych, že mě měli rádi, našli se i takoví, kteří mi nosili dárečky. K Valentýnu vždy nějaký byl,“ vzpomíná.