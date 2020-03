I do kavárny Večerka občas přijdou lidé, kteří si objednají v České republice stále oblíbeného turka. „Snažíme se zákazníkům říkat, že i kdybychom jej udělali, stejně by jim nechutnal. Arabica je dost ovocná, v konečné fázi by byl hodně kyselý, takže lidi by to neuspokojilo tak, jako kdyby si ho udělali doma,“ zmiňuje Nguyen. Snaží jim nabídnout alternativu, říci jim, že kávový svět se posunul. „Kdyby na turkovi trvali, něco jim uvaříme, nejblíže je asi robusta. Pohárky na turka máme,“ usmívá se Vietnamec.