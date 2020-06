Ani jedna z variant pro skautky nebyla ideální, nakonec se kvůli požadavkům na zotavovací akci rozhodly snížit kapacitu. "Jeden kohoutek s tekoucí vodou na pět dětí, umyvadlo přímo u latrín, my ho máme o něco dále. Šlo by to vyřešit, ale bylo by to hrozně náročné. Už teď toho je hodně, musely jsme opravovat jídelnu, protože se rozpadala. Po nějakých úpravách by naše tábořiště snad podmínky splnit zvládlo, jenže do tábora zbývá jen asi měsíc a nemáme jistotu, že bychom všechno stihly vyřešit. Cítím se hrozně kvůli dětem, které nemohou jet, byla to krizová situace a jiné řešení jsme nenašly," lituje.

Zdroj: archiv Terezie Grézlové