Zdroj: Archiv Milana Ziky

A v posledním angažmá na něj čekala nová funkce. „Začal jsem tam trénovat chlapy, postoupili jsme do divize. Ve Spartě navíc zemřel sekretář, někdo to mezitím dělal krátce a pak to připadlo mně. Otec byl kdysi bafuňář v Králově Poli, tak jsem si říkal, že to nikdy nedělat nebudu a nakonec jsem do toho taky spadl. Asi rok jsem tak seděl na dvou židlích, a proto jsem se rozhodl s trénováním přestat. Nakonec mi to nedalo a vzal jsem si na starost žáky, které trénuji doteď. Jsou to úplně nejmenší děti, co neumí kopnout do balonu. Říkal jsem, že to vezmu, než se pro ně najde trenér. Tak to dělám už tři roky. Kromě toho jsem ještě člen technické komise Jihomoravského fotbalového svazu,“ uzavřel Zika s úsměvem.

JAROSLAV GALBA