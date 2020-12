Zdroj: archiv Moniky Kuncové

Monika Kuncová s touto prací začala v roce 2018. Od té doby se zlepšila natolik, že se letos zúčastnila mistrovství republiky v saunování. „Je to kreativní činnost, člověk vymýšlí příběh, snaží se přijít na to, jak to za krátkou chvíli a jen pomocí vůní a tance a převyprávět a jelikož podává fyzický výkon se vysokých teplotách, únava zapůsobí tak, že si u toho naprosto vyčistí hlavu,“ popisuje půvabná saunerka.