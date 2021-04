Mistr vodního póla Radomír JaškaZdroj: Radomír Jaška

Opět tak hájil barvy brněnské RH. „Oproti Košicím to byl trochu sešup, ale já chtěl Brnu vrátit, co jsem se naučil. Nejprve jsme hráli federální ligu, pak se země rozdělila, tady se to předělalo a už jsme hráli pod názvem Kometa. Bylo tu celkem dobré družstvo, i když jsme titul nikdy nezískali. Nakonec odešel náš trenér a já se stal hrajícím koučem. Pár let po revoluci pak přišli problémy s bazénem za Lužánkami. Převzali to neodborné ruce, co si myslely, že na tom budou vydělávat a celé se to zavřelo. Když znovu otevřeli, bylo to tak drahé, že jsme nemohli trénovat a my i plavci jezdili do Blanska nebo na Ponávku. I v těchto podmínkách jsme ale přihlásili první ligu, a když se potom opět začalo hrát na padesátce, dostali jsme se pokaždé do první čtyřky,“ doplnil dlouholetý reprezentant.